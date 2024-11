Politie vindt tientallen verwaarloosde dieren in Wijhe, eigenaar aangehouden

De politie heeft donderdagavond in Wijhe tientallen verwaarloosde dieren aangetroffen. In totaal werden zo'n 170 dieren, waaronder konijnen, duiven en kippen, ontdekt in vervuilde hokken zonder voldoende voedsel en water. De 56-jarige eigenaar van de dieren is aangehouden op verdenking van dierenverwaarlozing.

De meest kwetsbare dieren zijn nog diezelfde avond in beslag genomen en ondergebracht op opvanglocaties. Dit gebeurde in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Hart van Nederland maakte eerder al een reportage over een hondenfokker met tientallen verwaarloosde volwassen honden en puppy’s in het Brabantse Chaam. In de video zie je schokkende beelden van de dieren die door de dierenbeschermingsorganisatie House of Animals werden gemaakt.

Een dag later zijn de overige dieren opgehaald en naar opvangcentra gebracht, waar ze door de dierenambulance worden gecontroleerd op gezondheid. De uitkomsten van deze controles worden meegenomen in het lopende onderzoek.

Eigenaar aangehouden

De eigenaar van de dieren werd aangehouden, maar is na verhoor weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. De politie en de LID onderzoeken nog verder in hoeverre de man verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verwaarlozing van de dieren. Het is nog niet duidelijk of er mogelijk extra maatregelen tegen hem worden getroffen.

Beeld: Politie (ter illustratie)