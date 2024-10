Tientallen verwaarloosde honden aangetroffen bij hondenfokker in Chaam

Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft schokkende beelden gemaakt bij een hondenfokker met tientallen verwaarloosde volwassen honden en puppy’s in het Brabantse Chaam. De dieren werden aangetroffen in smerige hokken, met kapotgebeten kunststof manden en vervuild of zelfs geen drinkwater.

"Enkele weken geleden ontvingen we schokkende videobeelden en anonieme meldingen over de erbarmelijke situatie van de honden bij deze fokker," zegt Karen Soeters op de site van House of Animals. Daarna is een undercoverteam van de dierenbeschermingsorganisatie een onderzoek gestart. In de hokken hing een verschrikkelijke stank en er was ook een hond met schurft die niet in quarantaine werd gehouden.

In Eersel was jarenlang een illegale hondenfokker actief. Vorig jaar werden daar honderden verwaarloosde honden in beslag genomen. Dat zie je in de video bovenaan.

In 2021 kreeg dezelfde fokker al een verbod om in honden te handelen, vanwege soortgelijke misstanden.

Zilvervossen

Naast de honden zijn er ook twee zilvervossen gevonden in het dierenpension op hetzelfde terrein. "Aan de buitenkant oogt het (dierenpension) vriendelijk en betrouwbaar", aldus Karen Soeters. "Maar achter de schermen ziet het leven van de broodfokhonden er allesbehalve rooskleurig uit. Hun verblijven zijn verboden terrein voor outsiders."

House of Animals heeft hun bevindingen gedeeld met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en die hebben ook een bezoek gebracht aan de beruchte hondenfokker. Welke maatregelen er getroffen worden is nog niet bekend. Ondertussen heeft House of Animals een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Chaam en roept zij hondenliefhebbers dringend op om geen honden bij deze fokker te kopen.