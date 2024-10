Verwaarloosde schildpadden uit woning Vlaardingen gehaald na meerdere waarschuwingen

Twee verwaarloosde muskusschildpadden zijn door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) overgebracht naar een gespecialiseerde opvang, nadat de eigenares meerdere waarschuwingen in de wind sloeg. Naast de twee reptielen had de vrouw ook nog andere dieren, die eveneens verwaarloosd werden.

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. In een eerdere reportage van Hart van Nederland is te zien hoe Henk zich al jarenlang inzet om verwaarloosde en mishandelde paarden en pony's op te vangen en te verzorgen.

De vrouw uit Vlaardingen was eerder al gewaarschuwd en kreeg duidelijke instructies om beter voor de dieren te zorgen. Maar tijdens herhaalde inspecties bleek dat er nog steeds niets was veranderd. De schildpadden krijgen nu eindelijk de zorg die ze verdienen, en de eigenares krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd.

Schildpadden in de kou

De inspecteurs vonden de muskusschildpadden in een aquarium zonder de benodigde UV- en warmtelampen. Ook een ligplek om te drogen en voldoende zand om eieren te leggen ontbraken. Zonder die voorzieningen kunnen de dieren hun eieren niet kwijt, wat kan leiden tot een gevaarlijke 'legnood', met zelfs de dood als gevolg.

Hoewel de vrouw meerdere keren op haar verantwoordelijkheden werd gewezen, waren de omstandigheden bij de derde controle nog steeds erbarmelijk. Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de LID was de maat vol, waarna de schildpadden naar een gespecialiseerde opvang werden gebracht.

Dwangsommen en verdere inspecties

Tijdens deze inspecties kwamen nog meer schokkende ontdekkingen aan het licht: een konijn zat in een vies hok zonder bodembedekking, water of hooi. Het arme dier had een ernstig vervilte vacht vol met ontlasting. Dit is inmiddels deels verholpen, maar bij de laatste controle bleek dat het konijn nog steeds geen hooi kreeg. Hierop heeft de RVO de eigenares een dwangsom opgelegd.

Ook haar twee honden zijn zwaar verwaarloosd: ze hebben last van een ernstige vlooieninfectie. Om te zorgen dat de dieren in de toekomst wél de zorg krijgen die ze verdienen, volgt er binnenkort een nieuwe inspectie om de gezondheid van de viervoeters te controleren.