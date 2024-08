‘Dierenredster’ verdacht van ernstige verwaarlozing: tientallen dieren in beslag genomen

In een ernstig vervuilde woning in Breda heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) afgelopen week in totaal 31 dieren in beslaggenomen. De eigenaar van de woning runt een stichting voor het herplaatsen van dieren uit binnen- en buitenland. Zij wordt nu gezien als verdachte in deze dierenmishandlingszaak.

Delen van de woning waren nauwelijks toegankelijk doordat het vol lag met dierlijke ontlasting, vuilnis en andere spullen. Bij de inbeslagname werden 16 honden en 15 katten uit de woning gehaald. Medewerkers van het LID troffen ook een schokkend tafereel aan: de ingedroogde resten van twee dode kittens.

Dieren ondervoed en ontstoken ogen

De gezondheid van de ruim dertig dieren was zorgwekkend. Enkele honden waren duidelijk ondervoed en hadden te lange nagels.

De katten waren er niet veel beter aan toe; sommigen hadden ontstoken ogen, waarschijnlijk veroorzaakt door de slechte hygiëne in de woning, en op de bovenverdieping hadden de dieren geen toegang tot water.

Verdachte presenteerde zich als dierenredder

Na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) heeft de LID besloten in te grijpen en de dieren in veiligheid te brengen. De verdachte, die op het adres een stichting voor de herplaatsing van dieren runt, krijgt een proces-verbaal. Het OM zal de zaak onderzoeken en bepalen welke vervolgstappen worden genomen.

Beelden van de woning tonen de verschrikkelijke omstandigheden waaronder de dieren moesten leven. De in beslag genomen honden en katten worden nu opgevangen en krijgen de zorg die ze hard nodig hebben.