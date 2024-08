Al meer dan 55 duizend euro opgehaald voor verwaarloosde hondjes

De crowdfundingsactie voor de 120 verwaarloosde chihuahua’s die in beslag zijn genomen in Culemborg heeft al meer dan 55.000 euro opgebracht. De actie is in het leven geroepen om de hoge kosten voor de opvang en verzorging van de dieren te dekken. De chihuahua’s worden opgevangen in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort, waar ze momenteel de nodige medische zorg en aandacht krijgen.

De noodzaak voor deze inzamelingsactie is duidelijk: de hondjes zijn in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Hun nagels waren veel te lang, ze hadden last van wormen en door het gebrek aan juiste voeding hebben veel dieren gebitsproblemen. Daarnaast zijn de hondjes niet gewend aan mensen, waardoor ze erg bang zijn, én zijn enkele honden zelfs zwanger.

1:25 Het gaat inmiddels iets beter met de 120 verwaarloosde chihuahua's

Herstel

Gelukkig hebben de dieren inmiddels de eerste medische zorg ontvangen. Alle chihuahua’s zijn gechipt en gevaccineerd, en krijgen nu de juiste voeding en een schone leefomgeving. Toch zal het herstel van de dieren nog enige tijd in beslag nemen. Pas wanneer ze volledig hersteld zijn zullen ze beschikbaar worden gesteld voor adoptie. Dit proces zal voor elk hondje verschillen, afhankelijk van hun individuele gezondheid en gedrag.

Blij met donaties

In de tussentijd blijft de inzamelingsactie doorlopen, omdat de kosten voor de verzorging van de honden nog steeds hoog zijn. Saskia Thijssen van De Dierenbescherming laat aan Hart van Nederland weten blij te zijn met alle donaties. Het opvangcentrum hoopt dat de chihuahua’s uiteindelijk een nieuw, liefdevol thuis kunnen vinden.

