Weer honden achtergelaten in bloedhete auto: 'Kan binnen 10 minuten fataal zijn'

Een baasje in Tilburg heeft zondag zijn honden achtergelaten in een snikhete auto. De politie moest ingrijpen toen bleek dat de temperatuur in het voertuig was opgelopen tot maar liefst 36,5 graden.

Het incident gebeurde op de parkeerplaats bij de Hornbach aan de Hestiastraat. De dieren zaten ongeveer een kwartier opgesloten in de auto, meldt het Brabants Dagblad. Net op het moment dat agenten arriveerden, keerde de eigenaar terug naar zijn auto.

Heet weekend

Een dag eerder moest de Brabantse politie ook al in actie komen. Bij de Efteling waren twee honden achtergelaten in een camper op de parkeerplaats. Toen de beveiliging van het pretpark de dieren ontdekte, bleek de temperatuur binnen zo'n 35 graden te zijn. De eigenaren waren op dat moment van hun dag in het park aan het genieten en hadden de honden in de camper achtergelaten, ondanks dat de regels van de Efteling dit verbieden.

De politie waarschuwt ieder jaar opnieuw voor de gevaren van het achterlaten van dieren in een voertuig. De hitte in een afgesloten auto kan snel oplopen, wat binnen tien minuten fataal kan zijn voor honden. De honden van de auto in Tilburg hebben gelukkig geen blijvend letsel overgehouden aan het bloedhete avontuur.