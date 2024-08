Politie bevrijdt twee hondjes uit snikhete campers bij Efteling, baasjes in pretpark

De politie heeft zaterdagmiddag op de parkeerplaats van de Efteling twee honden moeten bevrijden uit snikhete campers. De temperatuur in een van de campers was op het moment van openbreken 35 graden.

De eigenaren van de honden waren aan het genieten van een dagje in het pretpark, en besloten de honden in de campers achter te laten, meldt Omroep Brabant. De honden werden ontdekt door de beveiliging van het pretpark. In de regels van de Efteling staat dat er geen honden in auto's mogen worden achtergelaten.

Volgens de regionale omroep was het in de ene camper 30 graden en in de andere camper al 35 graden. "Het kan echt dodelijk zijn om mensen of dieren in een afgesloten voertuig achter te laten met dit weer", schrijft politie Leijdal op Instagram.

De honden zijn volgens Omroep Brabant naar een asiel in de buurt gebracht. De baasjes kunnen ze daar ophalen. Het gaat naar omstandigheden goed met de dieren.