Hondjes achtergelaten in snikhete auto, één overleeft het niet

Een hondje in de buurt van Amsterdam is dinsdag overleden nadat hij was achtergelaten in een snikhete auto. De eigenaar is aangehouden.

Lees hier het verhaal bij de bovenstaande video: Agent klautert door gebroken raam om oververhitte hond te redden

Agenten van het basisteam Amstelland Oost werden opgeroepen naar een geparkeerde auto, met daarin twee hondjes. Het voertuig stond in de volle zon, zonder de airco aan. Een van de hondjes is gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Het andere beestje is in beslag genomen en wordt verzorgd door de dierenambulance.

De eigenaar van de twee dieren is aangehouden voor dierenmishandeling. De politie blijft benadrukken dat het levensgevaarlijk is om een auto in de zon te laten staan. "We waarschuwen er elke zomer voor en toch blijft het gebeuren. De temperatuur in zo’n auto loopt heel snel enorm op. Met alle nare gevolgen van dien."