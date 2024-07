Agent klautert door gebroken raam om oververhitte hond te redden

De politie heeft woensdagmiddag in Egmond aan Zee een hond uit een oververhitte auto gered. Het dier zat volgens een melder al zeker 45 minuten in het voertuig onder de volle zon.

Op beelden op Instagram is te zien hoe een agent de ruit van de passagiersdeur inslaat. De agent klimt vervolgens door het gebroken raam van de auto. Met zijn bovenlichaam in de auto en zijn benen naar buiten, probeert hij het dier te bereiken. Nadat hij de achterbank had neergeklapt, kon hij de hond veilig uit de auto halen.

Goede gezondheid

De politie deelt op Instagram dat de hond gelukkig in goede gezondheid verkeerde na de reddingsactie. De politie benadrukt het belang van dierenwelzijn en waarschuwt dat het achterlaten van huisdieren in een voertuig dat in de zon staat als dierenmishandeling wordt beschouwd.