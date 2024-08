Warmste dag van het jaar: dit kun je verwachten en ertegen doen

Het wordt de komende dagen steunen en puffen als we de weersvoorspellingen moeten geloven. De temperaturen rijzen namelijk de pan uit en daar zijn wij in dit koude kikkerlandje niet echt op gebouwd. Als voorzorgsmaatregel heeft het KNMI dan ook code geel afgegeven voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, want daar wordt het al helemaal zweten.

Meteoroloog Robert de Vries zei het al: maandag wordt het de warmste dag van het jaar tot nu toe. Op veel plaatsen wordt het tropisch met 30 tot 33 graden, in het zuiden lokaal zelfs 34 graden. Alleen op de Wadden en in het uiterste noorden blijft het kwik net onder de 30 graden. Voor de rest hebben we ook met een hoge luchtvochtigheid te maken waardoor het broeierig zal aanvoelen.

Het KNMI adviseert daarom om maandag tussen 12.00 uur en 18.00 uur uit de zon te blijven en zware lichamelijke activiteiten achterwege te laten, om zo oververhitting te voorkomen. Zorg er ook voor dat je luchtige kleding draagt en kleine porties eet.

Kopje thee

Het voelt misschien tegenstrijdig maar het is beter om warme dranken te drinken dan koude. Door iets warms te drinken, stijgt je lichaamstemperatuur, waardoor je meer gaat zweten en dus ook meer afkoelt. Wanneer je ijskoud water drinkt, koelt een deel van je hersenen af, waardoor je lichaam het signaal krijgt dat het minder hoeft te zweten. Op die manier kun je de warmte dus minder goed kwijt.

Probeer verder je huis koel te houden door je gordijnen dicht te doen, overdag ramen en deuren te sluiten en je huis 's ochtends door te luchten. En slinger vooral die ventilator of - nog beter- de airco aan.

Onderweg

Moet je met de auto weg, hou er dan rekening mee dat het in een stilstaande auto enorm heet kan worden. Zorg er daarom voor dat je water bij de hand hebt en het allerbelangrijkste: laat geen kinderen en huisdieren achter, ook niet voor een paar minuten. Dat lijkt misschien een open deur maar toch gebeurt het iedere zomer weer.

Zo heet wordt een auto:

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?