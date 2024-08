Tropische hitte en onweersbuien: komende dagen écht zomer

We gaan een zonnig weekend tegemoet, met tussendoor wat wolkenvelden. Maar het echte tropische weer staat pas na het weekend voor de deur, met temperaturen tot 34 graden. Verderop in de week kunnen we stevige onweersbuien verwachten en gaat de temperatuur rap omlaag.

Zaterdag is er geregeld zon, maar trekken ook enkele wolkenvelden over het land. De meeste zon is voor het zuidoosten. Het blijft overal droog en het kwik ligt tussen de 22 graden in het noordwesten en 26 graden in het zuidoosten.

In de avond houden we een mix van wolkenvelden en opklaringen. In de nacht zakt de temperatuur in het noordoosten naar een graad of 14. In het westen en zuidwesten blijft het rond de 17 graden. De wind is zwak tot matig.

Zondag komen nog een paar stapelwolken voor maar later op de dag wordt het helemaal zonnig. Het wordt 23 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden. In de rest het binnenland wordt het al snel ruim 25 graden. In het zuidoosten kan het wel 28 of lokaal 29 graden.

Tropisch heet

Maandag wordt het op grote schaal zomers heet met 30 tot 34 graden. Alleen op de Wadden ligt het kwik iets onder de tropische grens van 30 graden. Daarbij is het zonnig.

Dinsdag neemt in de loop van de dag de kans op een (stevige) regen- of onweersbui toe. Het is in de oostelijke helft van het land nog wel bovengemiddeld warm met 30 of 31 graden. In het westen wordt het 24 tot 27 graden.

Na dinsdag gaat het kwik overal omlaag naar 20 tot 24 graden. Vooral op woensdag en vrijdag worden enkele buien verwacht.