Na dertien maanden einde aan reeks wereldwijde hitterecords

Na dertien achtereenvolgende maanden is in juli een einde gekomen aan een lange reeks van wereldwijde temperatuurrecords. Veel scheelde het niet of er was een veertiende maand aan de rij toegevoegd, zo maken cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus duidelijk.

In de voorbije maand werd het een fractie minder warm dan in de recordbrekende maand juli 2023. Wereldwijd was het in juli 2024 gemiddeld 16,91 graden. Dat is 0,04 graden onder het record van een jaar eerder.

Twee warmste dagen

In juli noteerde Copernicus wel de twee warmste dagen sinds het begin van de meetreeks in 1940. Op 22 juli klom de gemiddelde temperatuur op aarde naar een nooit eerder gemeten 17,16 graden. Een dag later werd een gemiddelde van 17,15 graden gemeten.

Omdat het verschil zo klein is, valt het binnen de foutmarge van de metingen en durven de klimaatwetenschappers niet met absolute zekerheid te zeggen welke van de twee dagen nu echt het warmst was.

"De reeks van recordbrekende maanden is ten einde, maar het scheelde maar een haar", duidt plaatsvervangend directeur van Copernicus Samantha Burgess. "Wereldwijd was juli 2024 bijna net zo warm als juli 2023, de warmste maand ooit gemeten." De opwarming van de aarde gaat intussen gewoon door en dat zal niet veranderen totdat de wereld geen broeikasgassen meer uitstoot naar de atmosfeer, voegt ze eraan toe.

Zo'n lange reeks van maandelijkse records is uiterst zeldzaam, maar het is wel vaker gebeurd. In 2015 en 2016 werden ook steeds maandelijkse temperatuurrecords gevestigd. Net als in het afgelopen jaar was toen sprake van een sterke El Niño, een complex klimaatfenomeen dat iedere paar jaar wordt waargenomen en de temperaturen tijdelijk nog verder opstuwt.

1,48 graden warmer op aarde

In juli was het volgens de laatste maandcijfers 1,48 graden warmer op aarde dan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Die grens van 1,5 graden is van belang, omdat daarboven volgens klimaatwetenschappers de kans op ontwrichtende effecten van klimaatverandering sterk toeneemt.

In het Klimaatakkoord van Parijs en diverse internationale klimaatafspraken die daarop volgden, staat het streven de opwarming onder deze grens te houden en op zijn minst ruim onder de 2 graden.

ANP