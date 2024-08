Bloedheet in huis? Deze koele truc gaat viraal (maar is al heel oud)

Het huis en daarmee jezelf koel houden op snikhete zomerdagen. Op het wereldwijde web hebben handige types weer een leuke truc uit de mottenballen gehaald: reflecterend folie. Maar niet zomaar reflecterend folie: onder andere TikTokkers hebben wel een eigen toevoeging gedaan. Lees hieronder welke!

Het is een middeltje dat zelfs de oma van de schrijver van dit artikel van de Engelstalige site Huffpost kent en toepast: aluminiumfolie voor de ruiten plakken als het heet is of gaat worden. De warmte dringt dan namelijk veel minder gemakkelijk het huis binnen. Ook in ons land kent menig persoon de truc en soms zie je het nog wel eens in het straatbeeld voorbijkomen.

Goedkoop als wat

En die truc is slim én goedkoop, want een airco kost al snel enkele honderden tot duizenden euro's. Een ventilator is al snel enkele tientjes. Maar folie? 30 meter bij een bekende supermarktketen voor iets meer dan 2,50 euro. Dát is nog eens een koel prijsje.

Zorg er wel voor dat je tijdig begint met plakken, want als de hitte eenmaal in je huis zit, dan hou je het juist extra vast met het folie. Dus check het weer dagen vooruit en plak een dag voordat de hitte binnen komt rollen de ruiten.

Nóg beter

Maar het kan nog een tandje beter: reflecterend isolatiefolie, bijvoorbeeld met bubbelplastic ertussen, werkt nog veel beter. Je ziet een soortgelijk materiaal ook wel eens op auto's liggen, van die speciale rollen folie die het behoorlijk koel houden in je bolide. Dus waarom zou je dan ook niet zoiets in huis doen?

Een wetenschapper van de National Science Foundation legt in het artikel van Huffpost uit hoe de hittewering werkt: ze blokkeren infrarode straling. Precies de straling die de boel opwarmt. "Wanneer infrarood licht door de ramen komt warmt het oppervlaktes in onze woning op. Die hitte straalt dan ook weer af, maar die hitte kan weer niet terug ontsnappen door de ruiten."

Laat je echter wel goed voorlichten bij de aanschaf van het folie, zorg ervoor dat het grote hitte kan weerstaan en niet gaat smelten, bijvoorbeeld. Plak dus niet zomaar van alles op het glas.