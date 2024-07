Zo laat je je kind veilig zwemmen: kijk uit met zwembandjes

Het is de grootste nachtmerrie van iedere ouder tijdens een uitje naar het strand of het zwembad: verdrinking. En dat is niet voor niets, want kinderen jonger dan 5 jaar lopen hier volgens VeiligheidNL de meeste kans op.

Je denkt bij verdrinking misschien aan iemand die schreeuwend en spartelend om hulp roept. Maar meestal is dat helemaal niet aan de orde. Verdrinken gebeurt meestal namelijk geluidloos en gaat angstaanjagend snel. Het is daarom beter deze voorzorgsmaatregelen van VeiligheidNL te nemen.

1. In het zicht

Zorg ervoor dat je je kind altijd kunt zien. En als je met een groep bent, spreek dan af wie er op je kind let. Ga er niet zomaar vanuit dat iemand anders dat doet. Laat je ook niet afleiden door bijvoorbeeld je telefoon of het lezen van een boek. Het is ook geen goed idee om oudere kinderen op te laten passen omdat zij vaak snel afgeleid zijn.

Heb je thuis een badje opgezet, loop dan ook niet weg als de deurbel gaat. Hoe ondiep het water ook is; een kind kan al verdrinken in een laagje van 10 centimeter.

2. Blijf dichtbij

Verdrinken gaat vaak heel snel. Als je het ziet gebeuren is het dan ook zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn. Daarom kun je beter dicht bij je kind blijven, zodat je super snel kunt ingrijpen.

3. Temperatuur van het water

Ook al kan het aan het begin van de zomer al aardig warm zijn, het water is dan vaak nog best koud. Een kind kan hierdoor kramp krijgen en onderkoeld raken. Check dus altijd de temperatuur.

Lees ook: Thaise voetballertjes krijgen stoomcursus duiken en zwemmen

4. Zwemvleugels

Vaak is het een goed idee om je kind zwemvleugels om te doen of een reddingsvest aan te trekken. Maar kijk uit: het is nog steeds geen zekerheid dat je kind ook daadwerkelijk met zijn of haar hoofdje boven water blijft. Let dus nog steeds goed op!

In sommige gevallen is het juist geen goed idee om zwemhulpmiddelen te gebruiken. Dat is het geval bij een harde wind en een sterke stroming. Je kind kan hierdoor afdrijven.

Tot slot: let ook thuis goed op je kind als er water in de buurt is. Ongelukken gebeuren namelijk het vaakst in en rondom het huis. Denk hierbij aan een vijver, bad of zwembadje.