Maatregelen en waarschuwingen vanwege code geel: 'Ga niet zwemmen'

Meerdere instanties in het westen van ons land hebben zaterdag waarschuwingen uitgedaan en maatregelen getroffen vanwege de harde wind. Zo waarschuwt de veiligheidsregio Haaglanden mensen niet de zee in te gaan.

"Vanwege de harde wind is het zeer gevaarlijk om te baden of te zwemmen. Normaal gesproken zou op het strand de rode vlag gehesen worden. Dat is nu niet mogelijk vanwege diezelfde harde wind. Ga niet de zee in!", aldus de veiligheidsregio, die de boodschap richt aan mogelijke bezoekers van het Noorder- en Zuiderstrand van Scheveningen.

Inhaalverbod

In Katwijk komt de reddingsbrigade met eenzelfde boodschap. "Het is door de wind onmogelijk een rode vlag te hangen, maar het is uiteraard verboden te zwemmen", aldus de organisatie op X.

FlevoWegen, dat gaat over het beheer en onderhoud aan de provinciale wegen in Flevoland, heeft maatregelen getroffen op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad. Op de weg over het Markermeer gelden vanwege de harde wind een inhaalverbod en een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

In het noorden en westen van het land is code geel van kracht wegens windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP