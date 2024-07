Zaterdag code geel, maar temperaturen schieten komende week omhoog

Het blijft dit weekend wisselvallig, met te lage temperaturen voor de tijd van het jaar, maar aankomende week schiet de temperatuur omhoog. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Het KNMI heeft voor zaterdagmiddag code geel afgegeven voor de kustprovincies Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de Waddeneilanden, de Waddenzee en het IJsselmeergebied. We kunnen volgens Wilt rekenen op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Pittige regen- en onweersbuien

Vanuit het zuiden trekt dat stormachtige weer over het westen van het land heen en kan dat plaatselijk zorgen voor windkracht 8. Ook in het binnenland zullen we die krachtige wind gaan voelen.

Wel waait het door die harde wind ook open, belooft Wilt. Daardoor kunnen we vanmiddag rekenen op harde windstoten, maar ook veel zon.

Het wordt zaterdag zo'n 18 graden en ook de komende dagen liggen de temperaturen te laag voor de tijd van het jaar. Komende week schieten die wel weer omhoog, met een hoogtepunt op dinsdag met 26 graden. De slippers en je strandhanddoek kun je wel nog even in de kast laten liggen, want er worden dan ook pittige regen- en onweersbuien verwacht.