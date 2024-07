Lusteloos, geen fut en steeds gapen? Hier komt dat door!

Je bent futloos, hebt nergens fut voor en bent constant aan het gapen. Herkenbaar? Misschien heb je last van een voorjaarsdip of -depressie. De afgelopen weken is, er volgens Google, flink gezocht naar zoektermen als 'vermoeidheid' en 'zware vermoeidheid'. Hoe kan dat en speelt het wisselvallige weer misschien een rol bij deze neerslachtige gevoelens? En vooral: wat doe je eraan?

De zomervakantie begint vrijdag al in het zuiden van het land maar van écht zomerweer kunnen we de afgelopen tijd niet spreken. Zo waren de afgelopen maanden de natste maanden sinds de weermetingen. Ja, we hebben een paar mooie dagen gehad, maar die werden snel opgevolgd door koudere temperaturen en nog meer regen.

Vorig jaar bleek dat bijna de helft van Nederland niet uitgerust thuiskomt na vakantie. Heb jij hier ook last van? In deze video geeft organisatiepsycholoog Lennard Toma tips over hoe je je kunt opladen tijdens je vakantie:

1:20 Helft Nederlanders niet uitgerust na vakantie: hoe kun je wel opladen?

Druk (werk)leven

Kirsten Kok is psychodynamisch therapeut en heeft meerdere verklaringen voor het neerslachtige gevoel dat je momenteel misschien hebt. Het slechte weer helpt volgens haar zeker niet mee, maar er ligt een nog belangrijkere oorzaak ten grondslag aan het dipje dat sommige mensen nu voelen. "Er wordt tegenwoordig ook te hard gewerkt door een grote groep mensen, ze hebben het gevoel dat ze continu aan moeten staan en dat ze niets mogen missen."

Je telefoon staat vrijwel de hele dag aan, bij ieder piepje of elke trilling van de mobiel vecht je tegen je verleidingen om op je scherm te kijken, heb je misschien iets groots gemist? Waarom heb je opeens 36 ongelezen berichten in de appgroep van je werk? Is het belangrijk dat je die berichten gaat lezen of loop je morgen dan weer achter de feiten aan? Allemaal vragen die mogelijk bij kunnen dragen aan dat overwerkte gevoel. "Op die manier komt je brein niet tot rust", vertelt Kok.

En die rusteloosheid kan zich op verschillende manieren uiten. Zo schiet het bij sommige mensen in hun nek, bij anderen in hun rug, en weer andere mensen krijgen koppijn. Die pijntjes kunnen er ook voor zorgen dat je minder snel in slaap valt waardoor je ook nog eens slaap mist. Slaap die tijdens de zomermaanden voor veel mensen al moeilijker komt want het is langer licht en - normaal gesproken - is het ook warmer.

(Weers)verwachtingen

Dat het nu onrustig kan zijn in je hoofd, kan ook komen door onze eigen verwachtingen, zowel van anderen als abstracte zaken zoals het weer. "Mensen hebben bepaalde verwachtingen van het weer", vertelt Kok verder. "Zo vinden veel mensen dat de zomer moet beginnen in mei, als dat dan niet warmer en zonniger begint te worden dan vinden we dat stom, daar kunnen niet goed mee omgaan. Mensen gaan goed op zekerheid, in de zomermaanden moet het lekker weer zijn want het is immers zomer, die wisselvalligheid van nu doet ons niet veel goed."

Maar is er iets tegen dat dipje te doen? "Jawel, voor een snelle oplossing zou je bijvoorbeeld een last minute-vakantie kunnen boeken naar een zonnig en warm land om die vitamine D te pakken. Er even tussenuit is altijd goed voor je, maar dat vakantiegevoel werkt ook snel weer en zit je in dezelfde situatie."

Klagen helpt

Om uit de sleur te komen zijn er wel een paar dingen die je kan doen volgens Kok: "Klaag wat meer. Natuurlijk niet de hele dag maar gewoon een kwartier tot half uurtje per dag", zegt de therapeut. "Je hoeft het niet eens tegen een ander persoon te zeggen, als je de woorden maar hardop uitspreekt, dat lucht in veel gevallen al op. Zo kun je bijvoorbeeld dat 'klaagmomentje' voor jezelf inplannen als je van je werk naar je huis rijdt."

Wat ook helpt is sporten, maar om daar mee te beginnen als jij je al moe voelt, is makkelijker gezegd dan gedaan. "Zoek daarom een stok achter de deur, een maatje dat je kan motiveren om toch even te gaan sporten. Andersom moet dat natuurlijk ook. En sporten betekent niet gelijk dat je voor een halve marathon moet gaan trainen, begin zeker klein. Loop een eerst een stuk buiten, maak een wandeling of stap even op de fiets."

Een persoonlijke tip van Kok is: "Sta vroeg op en maak een wandeling voordat je gaat ontbijten, dat vind ik een hele goeie manier om de dag mee te beginnen."