Dit was het natste half jaar ooit, vorig record verpulverd

De eerste helft van 2024 is het natste eerste halfjaar ooit gemeten. In de periode van januari tot en met juni viel er 533 millimeter regen. Daarmee is het vorige neerslagrecord dat stamde uit 2016 ruimschoots aangescherpt (510 millimeter). Gemiddeld valt er in het eerste halfjaar 353 millimeter regen, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Drie van de zes maanden verliepen uitzonderlijk nat, namelijk februari, april en mei. In mei werd er een neerslagrecord gebroken. Alleen in maart en juni regende het minder dan gebruikelijk. Door de vele regen stond de grondwaterstand uitzonderlijk hoog en veroorzaakte dat overlast voor boeren en eigenaren van kelders.

Sinds augustus vorig jaar is het al extreem nat. Van juli 2023 tot en met juni 2024 viel er 1293 millimeter regen. Nog nooit viel er in een periode van twaalf maanden zoveel regen.

Bijzonder warm

Verder was het ook bijzonder warm in de eerste helft van 2024. Gemiddeld werd het 10,5 graden, tegen 8,9 graden normaal. Alleen in 2007 was het warmer, met een gemiddelde temperatuur van 11,0 graden. Toch leek het niet zo warm de afgelopen maanden, omdat het vaak somber en nat was. De uiterst zachte winter en recordwarme lente zorgden ervoor dat de gemiddelde temperatuur alsnog hoog uitviel. De warmste dag van dit halfjaar viel op 26 juni, met 30,2 graden in De Bilt. In Eindhoven werd het 31,4 graden.

In totaal scheen de zon 869 uur, tegen een gemiddelde van 941 uur in de eerste zes maanden van het jaar. In 2013 hadden we voor het laatst minder zonuren.