Volgende week weer volop zon, vooral in het zuiden zomerse temperaturen

Terwijl het woensdag met de regen eerder herfst dan zomer lijkt, is er goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land. Regio zuid krijgt zaterdag zomervakantie en het weer knapt na het weekend flink op. De temperatuur gaat omhoog, maar wordt het ook stabiel zomerweer?

Dit artikel is geschreven door Jordi Huirne.

De verwachting liet eerder al zien dat het een wisselvallige zomer leek te worden met regelmatig korte warme perioden. Dat lijkt ook na het weekend weer te gaan gebeuren. Als de wind naar het zuiden draait, kan de temperatuur zomaar in de buurt of zelfs boven 25 graden uitkomen, zeker in het zuiden van het land.

Herfstweer

Woensdag is het alles behalve zomers. Er is veel bewolking en een regengebied trekt over het land. Soms kan het flink doorplenzen. In de regen is het amper 15 graden. Later in de middag trekt de regen naar Duitsland weg en kan de zon even doorbreken, het wordt dan 16 tot 18 graden.

Normaal is het begin juli 20 graden op de Wadden, 23 graden in Utrecht en 24 graden in Limburg. Die waarden gaan we de komende dagen niet halen.

Veel wind

Donderdag en vrijdag knapt het al wat op, maar waait het wel stevig. Donderdag schijnt de zon en zijn er stapelwolken, maar blijft het overdag zo goed als droog. Vrijdag kan het vooral in het noordwesten weer regenen, maar met maximaal 20 graden is het beide dagen niet meer zo koel.

Zaterdag 6 juli begint in het zuiden van het land de zomervakantie. Na een buiige start wordt het in de middag droog met flink wat zon. Het waait nog steeds stevig en van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Zondag maakt het noordwesten nog kans op buien, in de rest van het land is het droog en het wordt iets warmer.

Volgende week warmer

Na het weekend krijgen hogedrukgebieden meer grip op ons weer. Vooral in het zuiden van het land knapt het op, daar is het meestal droog met van tijd tot tijd flink wat zon. Als de wind soms even naar het zuiden draait kan het in de zuidelijke provincies met gemak 25 graden worden of nog wat meer.

Storingen weten vooral aan het begin van de week het noordwesten van het land te bereiken. Daar kan het dus wat tegenvallen met buien en lagere temperaturen. Zo is het in Noord-Holland, Friesland en op de Wadden komende week een stuk minder warm dan in Limburg met een graad of 21.