Code geel vanwege zware windstoten: dit kunnen we verwachten

Pas op als je morgen de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten in het noordwesten op zaterdag. Wanneer en waar kunnen we dit noodweer verwachten?

Het wordt een dikke windkracht 7 aan de kust, misschien wel even tippend aan stormachtig met windkracht 8. Er worden zware windstoten verwacht van 75 tot 90 kilometer per uur.

Waar?

Noord-Holland: vooral in de kustgebieden kans op zware windstoten, code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

IJsselmeergebied : ook hier vooral aan de kust kans op zware windstoten, code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

Friesland: code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

Waddenzee en Waddeneilanden: code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

Zuid-Holland: code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

Zeeland : code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

Groningen: code geel tussen 12.00 uur en 19.00 uur

In de andere provincies geldt geen code geel, maar staat er wel een vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag is er van tijd tot tijd zon, maar trekken ook enkele buien over. De temperatuur stijgt naar 17 tot 20 graden.