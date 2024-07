Nederlandse pinpassen krijgen een upgrade: dit betekent het voor jou

Bijna iedere Nederlander heeft er wel één of meerdere, ze worden per jaar miljarden keren per dag gebruikt en dat aantal stijgt nog steeds ieder jaar. De betaalpas of pinpas is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar dat handige stukje plastic krijgt een upgrade.

Zo zijn de meeste betaal- of pinpassen in Nederland van Maestro of V PAY maar dat gaat veranderen. De bestaande passen worden en zijn inmiddels al vervangen door een Visa- of Mastercard-debitcard. Wat is het verschil, wat ga jij er van merken en moet je iets doen voor de nieuwe pinpas?

De vernieuwingsslag zat er al een tijdje aan te komen. Betaalvereniging Nederland kondigde de aanpassing al in 2021 aan dat de huidige passen worden vervangen door Visa- of Mastercard-debitcards.

Wat gaat er veranderen?

Waarom is deze verandering nodig? Dat heeft te maken met dat je huidige pinpas enkele nadelen heeft ten opzichte van de nieuwe passen. Zo kun je er vaak niet mee betalen in winkels buiten Europa en is voor online betalingen iDeal nodig. De nieuwe debitcards bieden meer gemak, omdat je er - net als met een creditcard - online mee kunt betalen.

Ook je digitale betaalpassen, zoals die in Google- of Apple Pay, worden aangepast. Het is zelfs mogelijk dat je digitaal al een nieuwe pas hebt, terwijl je fysiek nog een oude gebruikt.

Wanneer ontvang jij je nieuwe pas?

Consumenten gaan er weinig van merken, zegt Betaalvereniging Nederland. Je kunt je huidige betaalpas blijven gebruiken totdat je automatisch een nieuwe van je bank ontvangt. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

De timing van de vervanging verschilt per bank. Triodos Bank heeft vorig jaar alle passen al vervangen door Visa-kaarten. Rabobank is sinds april van dit jaar bezig met de uitgifte van nieuwe passen. Bij het openen van een nieuwe rekening of wanneer je huidige pas verloopt, krijg je een nieuwe debitcard. ABN Amro en ING zijn nog bezig met de uitrol van de nieuwe passen.

Creditcards overbodig?

Worden creditcards dan overbodig met het uitrollen van deze nieuwe pinpassen? Dat niet, want creditcards blijven handig voor een tal van redenen. Zo kan een creditcard handig zijn voor het reserveren en het huren van een vakantiewoning of huurauto. Verhuurbedrijven vragen vaak om een creditcard voor reserveringen en eventuele latere kosten of voor de borg.

Ook zijn betalingen die via een creditcard gemaakt worden 180 dagen verzekerd tegen diefstal, schade en verlies. Bij sommige kaarten is dat zelfs een jaar.