ING zet magneetstrip uit op betaalpassen, pinpas onbruikbaar in sommige landen

ING schakelt vanaf 1 juli de magneetstrip op betaalpassen uit. Daardoor worden deze passen onbruikbaar in sommige landen.

Zo kun je de betaalpas zonder magneetstrip niet gebruiken op enkele plaatsen in IJsland, Australië en de Verenigde Staten. Daar is het niet mogelijk om in winkels af te rekenen.

Ook op enkele Caraïbische eilanden en Bermuda kun je bij bepaalde geldautomaten geen geld meer opnemen met je pas. ING raadt klanten daarom aan om voor de zekerheid een creditcard of voldoende contact geld mee te nemen.

Skimmingfraude

In Europa kun je al geruime tijd veilig betalen met de chip in je betaalpas. Buiten Europa kon je echter lange tijd nog betalen via de magneetstrip. Daarbij was het mogelijk om pasgegevens te kopiëren en zo skimmingfraude te plegen.

Voor reizen buiten Europa moest je daarom je pas tijdelijk op 'Wereld' zetten. Dat is nu niet meer nodig, omdat betalingen via de chip inmiddels ook buiten Europa standaard zijn geworden.

De magneetstrip verdwijnt overigens niet helemaal van de passen. "Hiermee krijg je bijvoorbeeld in het buitenland toegang tot de ruimte met hierin de geldautomaat", aldus ING.