Komende dagen zinderende hitte en daarna een verfrissende douche

Zet de ventilator maar klaar, want het wordt de komende dagen ontzettend warm. Maar vergeet tegelijkertijd niet de paraplu alvast naast de deur te zetten. Na de zinderende hitte staat ons namelijk heel wat onweer en regen te wachten, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Na wat mist en een paar wolkenvelden zondagochtend is in de middag flink wat ruimte voor de zon. Er komen ook nog wat stapelwolken voor, maar die zullen tegen de avond ook steeds meer gaan oplossen. De temperatuur ligt op grote schaal boven de 25 graden in het binnenland. In het zuidoosten wordt het maximaal 28 graden.

In de nacht van zondag op maandag is het in het overgrote deel van het land kraakhelder. Dit betekent dat de kans op het zien van de meteorenregen ontzettend groot is.

Warmste dag van het jaar

Maandag is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Op veel plaatsen wordt het tropisch met 30 tot 33 graden, in het zuiden lokaal zelfs 34 graden. Daarmee is het de warmste dag tot nu toe dit jaar. Voor de rest hebben we ook met een hoge luchtvochtigheid te maken waardoor het broeierig zal aanvoelen.

Dinsdag hebben we ook nog te maken met hoge temperaturen. Vooral over de oostelijke helft komt het kwik nog boven de 30 graden uit. In de loop van de dag kunnen er wel een paar stevige regen -en onweersbuien vallen.

Ook woensdag houden we het niet droog en gaat de temperatuur geleidelijk omlaag naar 25 graden.