Tropische dagen op komst: kwik stijgt naar 34 graden

Na het weekend stijgt de thermometer tot ruim boven de 30 graden. Maar voordat we bij de tropische temperaturen komen, krijgen we eerst nog wat wisselvallige dagen, aldus meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdagochtend krijgen we te maken met wolkenvelden. Lokaal kan er een spatje regen vallen. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het westen op. In de middag breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Later op de dag neemt de bewolking weer toe, met 's nachts nog een lokale bui.

Langs de noordwestkust kan het vrij hard gaan waaien. De temperatuur komt uit rond de 21 graden op de stranden, tot maximaal 25 graden in het oosten van het land.

Tropische temperaturen

Vrijdag is er nog wat minder ruimte voor de zon. Verspreid over het land vallen er een paar buien. Het wordt een graad of 23. In het weekend loopt de temperatuur op richting de 30 graden en blijft het droog.

Dat is de opmaat naar een tropische maandag. Dan kan het plaatselijk zelfs 34 graden worden. Dinsdag blijft het zomers, maar de dagen erna neemt de kans op een regen- of onweersbui toe en wordt het ook weer wat minder warm.