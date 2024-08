Na regen en onweer komt de hitte: volgende week boven de 30 graden

De komende dagen krijgen we te maken met wisselvallig weer. Hoewel de temperatuur aangenaam blijft, kunnen er soms flinke regen- of onweersbuien vallen. Na het weekend schiet het kwik weer omhoog, tot boven de 30 graden.

Deze woensdag begint bewolkt, meldt meteoroloog Laura Osinga. Vanuit het westen trekken enkele buien over het land. In het oosten kan zelfs een klap onweer voorkomen. Maar als de wolken zijn weggetrokken, krijgt de zon weer de overhand. Het wordt iets kouder dan eerder deze week, zo'n 23 tot 24 graden.

Steeds warmer

Donderdag blijft het grotendeels droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. Met name in de westelijke helft van het land laat de zon zich zien. Vrijdag kunnen er dan weer een paar buien vallen.

In het weekend loopt de temperatuur weer op. Daarmee neemt ook de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Maandag belooft een tropische dag te worden, met ruim 30 graden op de thermometer.