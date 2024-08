Fikse regen- en onweersbuien in aantocht: hier gaat het los

Later deze week, in de nacht van woensdag op donderdag, worden fikse regen- en onweersbuien verwacht. Volgens Buienradar trekken de buien van zuid naar noord over Nederland, met zware regenval en mogelijk onweer.

De eerste buien zullen rond middernacht het zuiden van het land binnen trekken. Buienradar voorspelt dat deze zich snel noordwaarts zullen bewegen, met hevige regenval en onweer. Vooral het noorden van Limburg en het oosten van Nederland krijgen het volgens de radarbeelden zwaar te verduren.

Wat kun je verwachten?

Zuid-Nederland: Vanaf middernacht zware regen en onweer.

Midden-Nederland: Rond 02:00 uur intense buien, met kans op bliksem.

Noord-Nederland: Vroege ochtenduren hevige neerslag en onweer.

Rond 02:00 uur worden de buien verwacht in het midden van Nederland, en tegen de vroege ochtenduren zullen ook het noorden en noordoosten van het land te maken krijgen met de nattigheid. Rond 11.00 uur zijn de laatste buien het land uit.