Helpt heet water drinken echt om het hoofd koel te houden?

Met de tropische temperaturen van de afgelopen dagen snakken we met z'n allen naar verkoeling. Hoewel je waarschijnlijk zin hebt in een ijskoud drankje, is het met deze hoge temperaturen verstandiger om warme dranken te drinken, zoals thee. Maar waarom is dit eigenlijk?

"De meest efficiënte manier waarop het lichaam afkoelt, is door te zweten", legt thermofysioloog Wouter van Marken Lichtenbelt uit aan Hart van Nederland. "Bij het drinken van ijskoud water koelt het gehemelte af en hiermee ook een klein gedeelte van de hersenen. Hierdoor wordt een signaal aan het lichaam afgegeven dat het minder hoeft te zweten, terwijl dat dus juist zo belangrijk is."

'Heet water drinken is niet nodig'

Door warm water te drinken, stijgt je lichaamstemperatuur dus, waardoor je meer gaat zweten en dus kunt afkoelen. Wouter geeft het advies om met hoge temperaturen lauw water of water op kamertemperatuur te drinken. "Heet water drinken is dus niet nodig. Uiteindelijk is vooral belangrijk genoeg water te blijven drinken tijdens de warme dagen om uitdroging te voorkomen."