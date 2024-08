Dit is waarom we meer zin in seks hebben in de zomer

De zomerse temperaturen zijn nu echt te voelen deze week, het kwik stijgt, en de zin in seks ook. Rokjes, korte broekjes, ontblote bovenlichamen en lange gezellige zomeravonden op het terras: we krijgen het niet alleen warm van de zon, maar ook van elkaar, vertelt seksuoloog Astrid Kremers.

"In het algemeen zijn we vaker buiten en ontmoeten we meer mensen. Ook besteden we meer aandacht aan ons uiterlijk en zijn we vrolijker, de winterdepressie is er niet. De zin in seks daardoor meer", legt zij uit.

Twee op de vijf Nederlanders geeft aan dat op warme dagen hun zin in seks toeneemt, zo blijkt uit representatief onderzoek onder de leden van het Hart van Nederland-panel. Bij één op de vijf neemt de zin in seks juist af.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Het verschil in de zin in seks voor man en vrouw is hetzelfde volgens Kremers. "Wel hebben vrouwen meer ervaring met grensoverschrijdende ervaringen, dus hebben zij daardoor minder positieve ervaringen dan de man. De socialisatie is ook het verschil, dat vrouwen minder 'jagen' dan mannen".

