Zomer gaat komende dagen in hogere versnelling: temperatuur schiet omhoog

Het is zondag nog maximaal 22 graden, maar daar komt de komende dagen verandering in. De temperatuur gaat omhoog: in het zuidoosten van het land kan het zelfs tropisch warm worden. Dat meldt weerman Robert de Vries.

Zondagochtend trekt vanuit het zuidwesten wat sluierbewolking over het land. Later in de ochtend kunnen dat stapelwolken worden. Het blijft overal droog. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 17 à 18 graden.

De middagtemperatuur valt zondag lager uit vergeleken met de afgelopen dagen. In het noordwesten wordt het maximaal 20 graden en in het binnenland maximaal 22 graden. Aan het strand schijnt de zon het meest.

Zomers warm

De komende dagen gaat de zomer in een hogere versnelling. Maandag is het op veel plekken zomers warm met 25 tot 26 graden. In de kustgebieden hebben we te maken met zeewind en is het 23 tot 24 graden.

Dinsdag is de warmste dag van de week. Er is veel ruimte voor zon en het wordt gemiddeld 28 graden. In het zuidoosten kunnen we zelfs temperaturen van 30 graden verwachten, aldus De Vries.

Woensdag valt er een enkele bui en zakt de temperatuur weer naar 23 graden.