Legpuzzelaars strijden om de seconden in bloedstollende NK-finale

In Roelofarendsveen is zondag het Nederlands Kampioenschap Legpuzzelen beslist. In HAL60 gingen 261 fanatieke puzzelaars de strijd met elkaar aan in een finale die tot de laatste seconde spannend bleef. Solo, in duo’s en teams werd er op het scherpst van de snede gepuzzeld aan een gloednieuwe, geheime legpuzzel van striptekenaar Jan van Haasteren.

Het toernooi, inmiddels aan zijn achtste editie toe, stond bekend om zijn gemoedelijke sfeer, maar tijdens de finale ging het er bloedfanatiek aan toe. "De gezelligheid staat altijd voorop, maar in de finale ligt het mes op tafel", zei organisator René van der Zwet vooraf al. En dat bleek geen loze belofte.

Naast de spanning op de puzzeltafels was er ook voor het publiek genoeg te beleven. De 89-jarige striptekenaar Jan van Haasteren was zelf aanwezig om handtekeningen uit te delen en zijn fans te ontmoeten. In de fanzone konden bezoekers deelnemen aan snelpuzzelwedstrijden en een gloednieuwe activiteit uitproberen die Van Haasteren persoonlijk bedacht.