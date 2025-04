Paasvuren in gevaar door droogte: afgelastingen en onzekerheid bij organisatoren

De traditie van het paasvuur staat opnieuw onder druk, dit keer niet door stikstofregels maar door de aanhoudende droogte. Op meerdere plekken in het land worden de metershoge vuurstapels niet meer opgebouwd of is het nog onzeker of ze überhaupt mogen branden. Het risico op natuurbranden is simpelweg te groot.

In Klazienaveen is de beslissing al gevallen: geen paasvuur dit jaar. "We zouden zaterdag beginnen met bouwen, maar hebben zelf de knoop doorgehakt", zegt Henk Wanders van het paasvuur in Barger-Oosterveen. "Ik heb contact gezocht met de gemeente vanwege de droogte. Als we alles opbouwen en het mag op het laatste moment niet doorgaan, draaien wij op voor de kosten." De houtstapel zou midden in een recreatiegebied komen te liggen, wat de risico’s alleen maar groter maakt.

In Weiteveen wordt ondanks de droogte wél gebouwd. "We krijgen zoveel snoeihout aangeboden dat we zelfs ‘nee’ moeten verkopen", zegt Ben Menke. "Wij liggen in een woonwijk, dus is het risico kleiner. Er ligt al zo’n veertig kuub."

Ook in Erica was het lange tijd onzeker. Daar werd het paasvuur eerst geannuleerd, maar uiteindelijk toch weer toegestaan. "We zijn gisteren begonnen met opbouwen", vertelt Barry Gepken. Toch blijft het spannend: dinsdag komt de brandweer met een nieuw advies. "Als het dan alsnog niet mag, hopen we dat we het vuur later dit voorjaar mogen aansteken. Misschien wel op Koningsdag."

Hoop op regen

In Borculo wordt gewoon doorgebouwd in de hoop dat de voorspelde regen van komende week voldoende verlichting biedt. "Het ziet eruit dat het gaat regenen", aldus Wim Nieuwenhuis, "dus we hopen dat het doorgaat."

Meteoroloog Jordi Huirne is daar minder optimistisch over. "De natuur is extreem droog. Er liggen veel dode bladeren en takken. Er komt wat regen, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg."

Verbod in De Fryske Marren

In de Friese gemeente De Fryske Marren is het duidelijk: daar geldt een volledig verbod op paasvuren. De gemeente, met vijftig dorpskernen en één stad, volgt het advies van de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder zou het in theorie nog kunnen doorgaan als er flink veel regen valt, maar dat lijkt niet waarschijnlijk.

Voor Henk Wanders uit Klazienaveen is de teleurstelling extra groot. "De paasvuren staan al op de nominatie om te verdwijnen. Als we nu niet mogen bouwen, moeten we maar weer zien of we volgend jaar überhaupt nog een vergunning krijgen."