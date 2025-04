Miljoenenjacht loopt uit op drama: Henk haalt miljoenen er direct uit en loopt megabedrag mis

Het had een klapper kunnen zijn, maar voor Henk uit Boxmeer eindigde zijn finale in Miljoenenjacht in een flinke domper. De 67-jarige wist zondagavond in rap tempo alle miljoenenbedragen uit het spel te trekken. In zijn eigen koffer bleek uiteindelijk 750.000 euro te zitten, maar hij stapte eerder al uit voor 99.000 euro.

Samen met zijn dochter Janne beleefde Henk een zenuwslopende finale in het populaire kofferspel. Al in de eerste rondes haalde hij de 1 miljoen én de 5 miljoen euro uit het spel. Ook de andere grote bedragen verdwenen snel van het bord. Toch besloot hij steeds door te spelen, tegen beter weten in.

Medeleven

Op sociale media regende het reacties. "Welkom bij Tonnenjacht," grapte een kijker. Een ander schreef: "Wat een drama." De toon was duidelijk: veel medeleven, maar ook verbazing over zijn keuzes. "Die man heeft echt enorm veel pech. Jezus. Winston komt straks met een elektrische fiets aanzetten", aldus een kijker op X.

De bank deed uiteindelijk een bod van 99.000 euro. Henk besloot te verkopen. "Ik verkoop hem met liefde en plezier," zei hij, niet wetende dat er een bedrag van 750.000 euro in zijn koffer zat. Het verschil zorgde voor extra zuurheid bij kijkers én bij Henk zelf, al probeerde hij het sportief te nemen.

Henk gaf eerder in de uitzending aan dat hij niet veel ervaring heeft met het spel. Toch wist hij zich naar de finale te knokken door onder andere een rekensom sneller en correct op te lossen dan zijn tegenstander.