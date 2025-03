Arie moet gewonnen reis afslaan in Miljoenenjacht: 'Ik ben terminaal'

Een verdrietig moment zondagavond in het SBS-programma Miljoenenjacht. Arie van der Wulp uit Papendrecht won een droomreis naar Costa Rica, maar moest die afslaan. "Ik ben terminaal", zei hij, te zien in de aflevering hierboven.

Zestien mensen gaven het juiste antwoord op de vraag hoeveel dagen Nederlanders gemiddeld per jaar op vakantie gaan. Danny uit Schoonhoven was de snelste en mocht een koffer openmaken. Hij koos ervoor om het spel te spelen, waardoor de prijs uit de koffer – een vakantie van ruim twee weken naar Costa Rica – naar iemand anders ging: Arie uit Papendrecht.

Arie was nog nooit in het Midden-Amerikaanse land geweest. "En ik zal er nooit meer komen. Ik moet hem weggeven, want ik ben terminaal." In de studio viel een stilte. Toch bleef Arie positief: "Maar ik vond het heel erg leuk om hierheen te gaan en ik maak er vast andere mensen heel blij mee."

"Ik hoop dat dat je een goed gevoel geeft", reageerde presentatrice Linda de Mol. Arie knikte en ging zitten. Daarna veegde hij zijn tranen weg. Helemaal met lege handen zat Arie niet: aan de prijs was ook een geldbedrag van 2.500 euro verbonden.