Chaos bij thuiswinnaar Miljoenenjacht, buurman door het dolle heen

Een gelukkige thuiswinnaar uit Purmerend is dankzij Miljoenenjacht bijna een half miljoen euro rijker geworden. Maar bij de uitreiking was het flinke chaos. Een buurtbewoner kon zich nauwelijks bedwingen door het besef dat Winston Gerschtanowitz bij hem in de straat was om prijzen uit te reiken, en liet dat ook duidelijk tijdens de live-uitzending merken. Bekijk het in de video hierboven.

