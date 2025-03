Opmerkelijk spiekbriefje helpt Vincent aan megabedrag in Miljoenenjacht

Vincent Berendsen is de eerste winnaar van het jubileumseizoen van Miljoenenjacht. De 66-jarige tandarts uit Bemmel won bijna een half miljoen euro dankzij een opmerkelijke tactiek: hij had een spiekbriefje gemaakt.

Het leek alsof de man maar met een doel naar de uitzending was gekomen: om te winnen. Bij de voorrondes twijfelde hij niet om mogelijk andere prijzen te winnen. Zo liet hij ook de kans op 75.000 euro in de halve finale liggen, al maakte hij daarmee wel de 94-jarige Jaap erg blij met dit geldbedrag.

In de finaleronde kwam hij met zijn opmerkelijke tactiek. Voorafgaand de uitzending had hij thuis een briefje gemaakt met allerlei cijfers: de tien koffertjes waarin in het afgelopen jaar de 5 miljoen euro in zaten, vanuit de gedachte dat daar niet opnieuw de hoofdprijs in zou zitten.

Bijna half miljoen euro

De tactiek leek al snel nutteloos aangezien hij al bij het derde koffertje, nummer 10, de 5 miljoen euro eruit trok. Desondanks bleef hij vasthouden aan zijn spiekbriefje, die hem uiteindelijk wel veel succes opleverde. Veel van de 'lagere' bedragen gingen eruit, wat hem de zekerheid gaf om door te gaan. Met zes bedragen over, waaronder twee hoge bedragen, bleek de geboden 475.000 euro echter zo verleidelijk dat Vincent de deal maakte.

Bij de thuiswinnaar was het chaos: een uitzinnige buurtbewoner kwam live in de uitzending zijn blijdschap vieren, bekijk de beelden hier: