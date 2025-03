Miljoenenjacht: na dramatische start toch waanzinnig finalebedrag voor Evert

Het leek een dramatische avond te worden bij Miljoenenjacht. De hoge bedragen verdwenen een voor een bij kandidaat Evert. Gevreesd werd dat hij met een laag bedrag de studio zou verlaten, maar toen sloeg zijn geluk toch nog om.

Koffer 25, dat is volgens Evert uit Vollenhove het winnende getal met een groot bedrag. Hij is erg zeker van zijn zaak want hij blijft doorspelen tot er nog maar vijf koffers over zijn. Maar met getallen tussen de één cent en 750 duizend euro is het moeilijk inschatten wat er in zijn koffer zal zitten.

Wanneer de bank aangeeft dat ze bijna tweehonderdduizend euro willen betalen voor zijn koffer ziet Evert zijn kans schoon en besluit hij op de rode knop te drukken. Linda de Mol is nog bang dat ze uiteindelijk een cheque van vier duizend euro zouden uitgeven, maar zo ver hoeft het gelukkig niet te komen.

Met 188.000 euro gaat Evert naar huis.