Kandidaat Miljoenenjacht voorspelt winst: 'De champagne ligt al in de auto'

De vijf miljoen zit er nog in, maar ik druk toch op de knop", zegt Marieke zondagavond in de derde aflevering van het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht. Door dit besluit gaat ze met 478.000 euro op zak naar huis, maar daar had ze van tevoren al rekening mee gehouden.

Presentatrice Linda de Mol vroeg de kandidaat naar het voorgevoel dat ze meende te hebben. "Om heel eerlijk te zijn", antwoordde ze: "We hebben de champagne al in de auto." Dat had de presentatrice in de vierentwintig jaar dat ze de spelshow presenteert nog nooit gehoord.

Koelbox

Even later wordt er een koelbox de studio ingedragen. Deze komt rechtstreeks uit de auto van de spelwinnares. Samen maken ze de box open en de inhoud wordt uitgepakt. "O, een heel feestpakket", zegt Linda enigszins verbaasd, terwijl ze het volgende item uit de koelbox pakt. Naast slingers en feesthoedjes komt daar inderdaad een fles bubbels tevoorschijn. "Maar wel 0.0, want je moet nog rijden", lachen ze.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Eerste klas naar Amerika

Helderziend of niet, Marieke had van tevoren ook al met een vriendin besproken waar ze het gewonnen geldbedrag aan uit zou geven. Ze zoekt binnenkort namelijk samen met haar een andere vriendin op in Amerika. "Ik heb al tegen haar gezegd: als ik vet win, vliegen wij eerste klas."