Kandidaat Leonard doet 'niets' en wint alsnog flink bedrag bij Miljoenenjacht

De tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht was weer spannend. In de finale speelt Leonard uit Staphorst mee, en hij is misschien wel de eerste kandidaat ooit die geen enkele vraag beantwoordt of op de knop drukt tijdens de tweede ronde. Toch gaat hij met een flink bedrag naar huis.

Leonard, ondernemer in sportartikelen, komt uit Staphorst. Hij beantwoordt de allereerste vraag van de avond goed en mag plaatsnemen achter desk nummer 1. Omdat hij gaat spelen, wordt een koffer van zijn keuze aan een willekeurige deelnemer in het publiek gegeven. Hij kiest koffer nummer vier, en daarmee wint iedereen in vak Rotterdam 500 euro.

In de tweede ronde drukt Leonard geen enkele keer op de knop, maar mag hij samen met de Rotterdamse Vera bepalen wie de finaleronde gaat spelen. Wanneer het bedrag richting de 35.000 euro oploopt, vindt Vera het wel genoeg. Ze drukt en gaat met 34.900 euro naar huis. "Ik gun het hem (Leonard). Hij is nog jong en heeft nog jonge kinderen," vertelt ze. Het blijkt de juiste beslissing, want Linda de Mol onthult dat het limiet vandaag op 36.000 euro stond.

Koffers openen

In de finale moet Leonard toch zelf weer aan de bak. Zelf kiest hij voor koffer nummer 19 en begint met het openen van de andere koffers. De eerste drie die hij opent bevatten lage bedragen (1 euro, 50 cent en één cent). Bij de vierde koffer keert het tij, en speelt hij 750.000 euro weg. Ook de vijfde koffer is een hoog bedrag (500.000 euro), en bij de zesde verliest hij zelfs een miljoen. Het eerste bod van de bank is 58.000 euro, maar Leonard weigert de deal.

Daarna moeten er vijf nieuwe koffers geopend worden. Leonard kiest koffer nummer 22. "Dat is minder," zegt hij als hij vervolgens vijf miljoen wegspeelt. 33 deelnemers in de zaal hadden het goed voorspeld en winnen daardoor 3031 euro. "Leuk voor opa, want die had het goed," lacht Leonard.

Er volgen meer koffers: koffer 15 (0,20 euro), koffer 1 (5 euro), koffer 23 (2 miljoen) en koffer 5 (400.000 euro). Deze ronde is minder goed dan de eerste, en dat merkt de bank ook: het tweede bod is 39.000 euro. Na wat steun van het publiek besluit Leonard toch door te spelen.

Betere rondes

De derde ronde verloopt een stuk beter. Leonard opent koffer 26 (100 euro), koffer 9 (1000 euro) en koffer 2 (100.000 euro). Ook de laatste koffer van de ronde (koffer 6) bevat een klein bedrag, namelijk 10 euro. De bank ziet dat Leonard het beter doet en biedt 84.000 euro voor zijn koffer. Maar ook nu kiest Leonard ervoor om door te spelen.

Na het afwijzen van de deal moeten er drie nieuwe koffers geopend worden: koffer 12 (500 euro), koffer 24 (25.000 euro) en koffer 4 (20 euro). Uit enthousiasme geeft presentatrice Linda de Mol Leonard een speelse duw. "Ik viel er bijna af," grapt Leonard.

'Onvoorspelbare finalespeler'

Nu zijn er nog maar acht koffers over. De bank doet een bod van 168.000 euro, het hoogste tot nu toe. "Ze beginnen hem nu wel te knijpen bij de bank," merkt Linda de Mol op. "Jij bent echt de meest onvoorspelbare kandidaat ooit." Leonard besluit het aanbod niet te accepteren, maar tot verrassing van iedereen valt de confetti al. Er ontstaat verwarring in de studio. "Oh nee, ze doen de confetti! Iemand dacht dat je zou drukken, maar nee, Leonard deed het kistje dicht," legt De Mol uit.

Hoe dat ging zie je in de video hier beneden:

1:10 Confettikanon gaat af op VERKEERD MOMENT

Leonard speelt nog een ronde en kiest koffer nummer 8 (50.000 euro) en koffer nummer 20 (300.000 euro). "Niets aan de hand," grapt De Mol. De waarde van Leonard's koffer stijgt nu naar 263.000 euro. Leonard vindt het nu wel genoeg en besluit het spel te beëindigen. Omdat de confetti te vroeg is gevallen, strooit Linda de Mol zelf de goudkleurige snippers over de kersverse winnaar.

Juiste keuze

Om te zien hoe het spel verder was verlopen, wordt er nog doorgegaan. Leonard blijkt de juiste beslissing te hebben genomen wanneer koffer nummer 14 wordt geopend. Hierin zat namelijk 2,5 miljoen euro. "Je hebt op het juiste moment gedrukt!" zegt De Mol. Bij het openen van de volgende koffer blijkt dat Leonard slechts 50 euro in zijn eigen koffer had. "Geweldig gespeeld!"