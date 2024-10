Thuiswinnaar Miljoenenjacht overdonderd na winst van bijna 700.000 euro

Miljoenenjacht is zondag weer van start gegaan, en dus mocht Winston Gerschtanowitz opnieuw op pad met zijn gouden koffertje om nietsvermoedende thuiswinnaars te verrassen met een mooi geldbedrag. Voor de winnaar in Bunschoten-Spakenburg kwam de winst wel heel rauw op zijn dak, want de man nam in zijn pyjama een enorm geldbedrag in ontvangst.

Kandidaat Sylvia wist in de studio verschillende lage koffers weg te spelen, waarna ze uiteindelijk een bod van 511.000 euro accepteerde. Aan Winston Gerschtanowitz de taak om de thuiswinnaar in Bunschoten-Spakenburg te verrassen.

Voor de deur van de familie Muijs wordt hij ontvangen door de vrouw des huizes. Haar man lag al te slapen, omdat hij om 04.00 uur aan de slag moet als visfileerder, maar komt, op verzoek van Winston én in zijn pyjama, toch even om de hoek kijken.

Winston kan het stel een cheque overhandigen van 511.000 euro én nog eens 170.333 euro omdat ze met meerdere loten meespelen. "Of je nou in je onderbroek zit of niet, het maakt niets uit. Jullie winnen bijna 700.000 euro", aldus de presentator. De twee weten niet wat ze overkomt, maar de man belooft plechtig om maandagochtend netjes op zijn werk te verschijnen.