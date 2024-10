Publiek gilt van enthousiasme in Miljoenenjacht: Alfons wint rode BMW

Aan het begin van Miljoenenjacht vertelt Alfons Blaas zondag vanaf de tribune dat hij graag de auto wil winnen. Er zijn al wat koffers geopend en dus heeft hij vijftig procent kans op de auto. Weet hij de juiste koffer te kiezen?

Nummer 5 en nummer 2 heeft Linda de Mol nog in de aanbieding, zegt ze. En ja hoor, Alfons haalt de auto eruit. Een gloednieuwe, rode én elektrische BMW rijdt de studio in. Het publiek gaat uit z'n dak en Alfons vindt de auto prachtig. Hij is verbijsterd, zegt hij tegen Linda.