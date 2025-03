Kijkers Miljoenenjacht lopen weg met kandidaat Elfie: 'Gunfactor is hoog'

Met haar hese stem, ontwapenende blik en vlotte gympen kan kandidaat Elfie uit het Limburgse Sint Geertruid weinig meer fout doen bij het thuispubliek van Miljoenenjacht: "Elfie mag van mij de 5 miljoen winnen hoor! De gunfactor is hoooooog!"

Die gunfactor kan ze goed gebruiken, want veel geluk heeft ze niet. Bij de keuze tussen meespelen in het finalespel of het kiezen van een koffer, besluit ze na enige twijfel toch om mee te spelen. In de koffer die ze links liet liggen, zat de auto.

Finalespel

Tijdens het finalespel speelt ze al snel de hoofdprijs weg en blijven vooral lage bedragen over in het spel. Daardoor wijst ze respectievelijk 38.000, 45.000 en 87.000 euro van de bank af. Na de vierde ronde gaat het beter, tot ze ook de koffer met 1 miljoen euro uitspeelt. Kennelijk gunt de bank Elfie alsnog een mooie prijs, want als ze een bod van 135.000 euro krijgt, moet ze daar goed over nadenken. Na overleg met haar familie besluit ze het bod van de bank te accepteren.

Na afloop wordt nog gekeken wat Elfie in haar gekozen koffer had zitten. En dan blijkt: ze had 2 miljoen euro in handen gehad. Dat zorgt opnieuw voor veel reacties op sociale media: