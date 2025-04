Vlogger dringt 's nachts pretpark binnen: 'Levensgevaarlijk'

Avonturenpark Hellendoorn is onlangs opnieuw doelwit geworden van een vloggende inbreker. Een Belgische YouTuber drong het gesloten pretpark binnen, beklom attracties en nam video’s op voor zijn kanaal. Het park noemt de actie onverantwoord: "Dit soort acties zijn niet alleen strafbaar, maar ook levensgevaarlijk", laat woordvoerder René Peul aan Hart van Nederland weten.

In de video is te zien dat de Belg, die vaker inbreekt bij attractieparken, over een hek met prikkeldraad heen klimt en vervolgens door het pikkedonkere park dwaalt. Hij betreedt verschillende attracties en stapt onder andere in het piratenschip. Ook beklimt hij meerdere achtbanen en neemt hij een duik in het water. In de afsluiting van zijn vlog noemt hij zichzelf "ongrijpbaar".

'Zorgwekkende trend'

Het is niet de eerste keer dat Avonturenpark Hellendoorn met zo'n incident te maken krijgt. Afgelopen winter betrad een andere vlogger het park ook al eens illegaal. Het pretpark spreekt daarom ook van een zorgwekkende trend. "Onze attracties zijn ’s nachts niet verlicht, niet beveiligd en zeker niet bedoeld voor dit soort stunts", zegt Peul.

Hij is vooral geschrokken van het beklimmen van de achtbanen. Dat deed hij via de trappen die langs de attracties lopen. Normaal gesproken worden die alleen gebruikt in het geval van een evacuatie of het checken van een wagon. "Als ons personeel daar loopt, zijn ze gezekerd", aldus de woordvoerder. En dat was de vlogger dus niet.

Aangifte

Hoewel het park direct opnieuw aangifte heeft gedaan, blijkt vervolging in de praktijk lastig. Zolang er niets wordt gestolen, is het juridisch vaak moeilijk om iemand echt aan te pakken, legt de woordvoerder uit. Toch wil het park de inbraken niet zomaar laten passeren. "We nemen dit zeer serieus", aldus Peul.

Volgens Avonturenpark Hellendoorn wordt er veel gedaan om het terrein te beveiligen, maar helemaal voorkomen blijkt lastig: "Als sector zullen we dit onderwerp opnieuw aankaarten, want deze trend moet echt stoppen voordat het een keer gruwelijk misgaat."