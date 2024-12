Rode oortjes: Efteling boos om opname pornovideo in Sprookjesbos

Een nieuwe video op een pornosite begint met beelden uit het Sprookjesbos van de Efteling, en dat schiet bij het attractiepark in het verkeerde keelgat. Het Russische 18+-model Sweetie Fox, bekend van Pornhub, bezocht onlangs het Nederlandse park om daar een deel van een video op te nemen. Het resultaat kreeg de titel "When a Fairy Tale Becomes Reality".

De Efteling was al eerder het decor van een pornofilm, zo is te zien in bovenstaande video.

In de video is de 23-jarige pornoster te zien in de Siertuin van het Sprookjesbos, bij het prieeltje naast De Chinese Nachtegaal. Ze speelt een toerist die beroofd is van haar spullen, waarna een cameraman haar hulp aanbiedt. Sweetie Fox, die zich voorstelt als Dasha uit Rusland, wandelt door het bos. In de scènes zijn onder andere De Wolf en de Zeven Geitjes op de achtergrond te zien zijn, schrijft Looopings op haar website.

Reactie Efteling

De opnames in de Efteling eindigen bij een huisje in het Kabouterdorp. Wat daarna volgt, speelt zich buiten het park af. Sweetie Fox verkleedt zich als elfje en belandt in een expliciete scène met haar tegenspeler.

Eind vorig jaar probeerde een Efteling-bezoeker houtje touwtje muntjes uit een vijver te vissen. Die beelden zie je bovenaan dit artikel.

De Efteling is duidelijk niet te spreken over het gebruik van het park als decor voor de video. "Opnames voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Efteling," laat een woordvoerder weten aan Looopings. "De combinatie van een familiepark en een pornografische site is natuurlijk uiterst ongelukkig. We onderzoeken welke stappen we hiertegen kunnen ondernemen."

Het is niet de eerste keer dat de Efteling wordt geconfronteerd met ongewenste expliciete content. In 2020 kwam naar buiten dat een huisje in vakantiepark Bosrijk gebruikt was als locatie voor meerdere pornoscènes, waarin zelfs Efteling-muziek op de achtergrond te horen was. Die beelden leidden tot ophef, waarna de maker excuses aanbood en de video werd verwijderd.