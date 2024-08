Muis richt flinke schade aan Efteling-attractie, fans geschokt

Een muis heeft aanzienlijke schade aangericht in de klassieke Efteling-attractie Diorama, tot grote schrik van de fans. Op sociale media doken er deze week foto's en een video op van een zwaar toegetakelde scène in de miniatuurwereld. Een woordvoerder van het pretpark laat weten op de hoogte te zijn van de plaag en dat er een bestrijder is ingeschakeld.

Softwareontwikkelaar Jan van Kampen heeft met behulp van AI onderzocht bij welke attractie in de Efteling je gemiddeld het langst in de rij staat. Het deelde eerder dit jaar van bevindingen tijdens de 538 Ochtendshow.

De attractie is een miniatuurwereld waar de bezoekers kunnen genieten van kleine huisjes en dorpspleinen in de karakteristieke stijl van Anton Pieck. Maar een deel van de attractie is overhoop gehaald door een ongenode gast. Brokstukken van piepschuim, papier en hout zijn stille getuigen van een muis. Het blijkt dat het park al jaren te kampen heeft met een muizenplaag, maar zelden is de schade zo groot geweest. "Dit is natuurlijk zonde", aldus Efteling-woordvoerder Steven van Gils.

Het park ligt midden in de natuur en heeft vaker te maken met knaagdieren die beschutting zoeken in de attracties. "Het is een terugkerend probleem, maar we proberen de muizen zo goed mogelijk weg te houden bij de scènes," zegt de woordvoerder tegen het AD. Ondanks de inspanningen van een ongediertebestrijder die dagelijks aanwezig is, heeft de muis afgelopen week de zwaarste schade ooit aangericht.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Vangen van muis

De schade blijft voorlopig beperkt tot één deel van het Diorama, maar de schrik zit er goed in bij de Efteling-liefhebbers. "Nu is het geen kasteel, maar een ruïne", schrijft een teleurgestelde fan op Facebook. De Efteling verzekert echter dat het decor zal worden hersteld. "We gaan het zeker repareren," aldus Van Gils.

Ondertussen blijft de vraag hoe de muis gevangen kan worden zonder het gebruik van chemische middelen, wat volgens de NVWA alleen in uiterste nood is toegestaan.