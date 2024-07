Dit bekende sprookje voegt de Efteling toe aan het Sprookjesbos

De Efteling is bezig met een nieuwe toevoeging aan het Sprookjesbos. Het nieuwe sprookje krijgt in het voorjaar van 2025 een plekje aan de rand van het bos, maakte het attractiepark maandag bekend. De werkzaamheden gaan in het najaar van start.

Het gaat om het bekende sprookje Prinses op de Erwt van Hans Christian Andersen. Het sprookje gaat over een prins die hoopt te trouwen met een echte prinses. Als een prinses uit een ver land bij het paleis aanklopt, moet ze de erwtenproef afleggen. Er wordt een erwt onder een grote stapel matrassen verstopt en alleen een echte prinses zou zo fijngevoelig zijn dat ze de erwt zou voelen en daardoor niet kan slapen.

Eigen attractie

Tussen 1963 en 2017 was het verhaal al vertegenwoordigd in het park. Toen was de erwt uit het sprookje te zien op een kussentje in het Sprookjesmuseum en het Efteling Museum.

De Prinses op de Erwt wordt het 31e sprookje in het Sprookjesbos. De laatste keer dat er een nieuw sprookje bijkwam was in 2019. Het ging toen om De Zes Zwanen. Hieronder is te zien waar in het Sprookjesbos de nieuwe attractie komt te staan.

Beeld: Efteling

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP