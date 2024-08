Opnieuw hond gered uit snikhete camper op parkeerplaats Efteling

Op de parkeerplaats van de Efteling heeft de politie maandagochtend opnieuw een hond moeten redden uit een oververhitte camper, zo melden verschillende media. Terwijl de temperatuur buiten al snel richting de 20 graden steeg, werd het in het afgesloten voertuig gevaarlijk heet.

Medewerkers van de Efteling ontdekten de hond tijdens hun ronde over het parkeerterrein en waarschuwden direct de politie. De agenten wisten de hond uiteindelijk via het dakraam te bevrijden, zonder schade aan de camper aan te richten. De hond is vervolgens door de politie overgebracht naar een nabijgelegen asiel.

Dit incident staat niet op zichzelf: eerder deze maand moest de politie al twee andere honden bevrijden uit campers op hetzelfde parkeerterrein. Ondanks de waarschuwingen voor het gevaar voor honden blijven sommige baasjes hun dier achterlaten.