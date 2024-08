Efteling-bezoekers laten opnieuw honden achter in bloedhete campers op parking

Efteling-gasten hebben donderdag opnieuw honden achtergelaten in hun bloedhete campers op de parkeerplaats. De twee honden werden bevrijd door de politie.

Een woordvoerder van de Efteling bevestigt aan Hart van Nederland dat het om bezoekers van het park gaat en dat de honden in de campers waren achtergebleven. "Het is natuurlijk heel vervelend. We attenderen gasten erop dat dit volgens ons reglement echt niet is toegestaan."

De temperatuur in geparkeerde auto's en campers in de volle zon stijgt erg snel. "We volgen in dit soort situaties onze standaardprocedure. We maken rondes over de parkeerplaats en als we achtergelaten dieren vinden, schakelen we de beveiliging in. Zij hebben speciale apparatuur om de temperatuur in voertuigen te meten. Indien die te hoog is, bellen we de politie. Dit kan levensbedreigend zijn voor de dieren."

Opvang in de buurt

De agenten hebben vervolgens de honden uit de campers gehaald. "De politie neemt ze mee naar een kennel in de buurt en stelt de eigenaar op de hoogte", legt de woordvoerder uit. "De laatste jaren komt dit een paar keer per zomer voor, maar definitieve aantallen houden we niet bij."