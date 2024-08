Gedumpt katje gevonden in de bosjes in Rijswijk

Donderdag is een kitten gevonden in Rijswijk. Het beestje bleek gedumpt te zijn in de bosjes in het Wilhelminapark. Bij de vondst is de dierenpolitie ingeschakeld en zij gaan onderzoek doen naar de dumping.

Ook de dierenambulance Den Haag is naar het park gekomen. Zij hebben het verzwakte diertje meegenomen naar de opvang. Tot er een nieuwe eigenaar is gevonden, nemen zij de zorg voor de verzwakte kitten over.