Kittens en moederpoes gedumpt in ondergrondse container Spijkenisse

In Spijkenisse zijn zaterdag vijf kittens en een moederpoes uit een container bevrijd. Dat meldt Politie Basisteam Nissewaard op Facebook. De dieren bevinden zich in zorgelijke toestand, aldus de politie.

Rond 16.30 uur kreeg de politie melding van gemiauw uit de ondergrondse container in de Pelikaanhoek. De politie en de brandweer kwamen op de melding af en zagen al snel dat het om kittens en een moederpoes ging. Het is ze gelukt om de dieren te bevrijden.

De kittens kwamen uit twee verschillende nestjes en waren allemaal nog heel erg jong. " Aan één van de kittens zat zelfs nog de navelstreng vast", aldus de politie.

De politie is op zoek naar meer informatie over de dieren, die zwart met wit waren of volledig zwart. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844.

Kittens die gedumpt zijn in een container met Spijkenisse. Beeld: Politie Basisteam Nissewaard