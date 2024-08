Opnieuw raak: acht konijnen gedumpt in Scheveningen

Voor de zoveelste keer deze zomer zijn er weer dieren gedumpt, ditmaal in Scheveningen. De lokale dierenambulance en boswachter kregen vrijdagavond meerdere meldingen dat er een aantal van de hupsende viervoeters rondliepen bij een bankje in de duinen. In eerste instantie leek het om vier konijnen te gaan, maar later liep dat aantal op tot acht exemplaren.

Na de meldingen is de boswachter ter plekke een kijkje gaan nemen. De erg op elkaar lijkende konijnen konden gemakkelijk opgepakt worden door hem en omstanders. De - in eerste instantie dus vier - dieren zijn meegenomen en bij dierenopvang Het Knaaghof ondergebracht, waar ze gespecialiseerd zijn in de opvang van konijnen en knaagdieren.

Gecontroleerd

Niet lang daarna kon de boswachter weer naar dezelfde plek toe, want enkele meters verderop van de eerste vindplek trof men nóg vier konijnen aan. Ook die zijn naar de dierenopvang gebracht. Alle dieren zijn daar gecontroleerd op ziektes en verwondingen. Het gaat om zes mannetjes en twee vrouwtjes, allemaal slechts enkele weken oud.

De opvang zegt dat de dieren op elkaar lijken omdat ze waarschijnlijk van dezelfde 'eigenaar' komen. Alle konijnen zijn in quarantaine gezet.

Meer dumpingen

Het is dus zeker niet de eerste keer deze zomer dat er dieren gedumpt of achtergelaten worden. Neem alleen de maand augustus al, toen er kittens in Assen en Gouda als grofvuil aan de kant gezet werden. En die uitdrukking is al helemaal van toepassing op een kat in Kerkdriel, die aangetroffen werd in een afvalcontainer.

En ook in Den Haag was het eerder deze maand ook al raak. Daar werd toen ook een gedumpt konijn gevonden. Het arme dier was zwaargewond en werd half aangevreten door maden. Een medewerker van de dierenambulance zei toen tegen Hart van Nederland dat het dier er "vreselijk" uitzag.